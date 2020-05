மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் மேலும் 2 வாலிபர்களுக்கு கொரோனாவெளிமாநிலங்களில் இருந்து வந்த 40 பேருக்கு பரிசோதனை + "||" + Corona for 2 more men in tanjore Experiment with 40 people from outer space

தஞ்சையில் மேலும் 2 வாலிபர்களுக்கு கொரோனாவெளிமாநிலங்களில் இருந்து வந்த 40 பேருக்கு பரிசோதனை