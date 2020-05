மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் இந்த மாத இறுதிக்குள் கொரோனா கட்டுப்படுத்தப்படும் - உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு + "||" + In Maharashtra By the end of this month Corona Is controlled Uthav Thackeray talks

மராட்டியத்தில் இந்த மாத இறுதிக்குள் கொரோனா கட்டுப்படுத்தப்படும் - உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு