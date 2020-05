மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 101 மதுக்கடைகள் திறப்புநீண்டவரிசையில் காத்திருந்து மதுப்பிரியர்கள் வாங்கி சென்றனர் + "||" + 101 liquor shops opened in Thiruvarur district Waiting in long queues, the alcoholics went

