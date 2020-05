மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 54 மதுபானக்கடைகள் திறக்கப்பட்டன + "||" + 54 liquor shops have been opened in Dharmapuri district

