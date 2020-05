மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில், டாஸ்மாக் கடை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம்- பா.ம.க. பிரமுகர் உள்பட 4 பேர் கைது + "||" + In Vellore, Tashmack shop open Struggle to protest - PMK. Four arrested, including a leading man

வேலூரில், டாஸ்மாக் கடை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம்- பா.ம.க. பிரமுகர் உள்பட 4 பேர் கைது