மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் எந்திரங்கள் வழங்கும் விழாவில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காததால் அதிகாரிகளை கண்டித்த கலெக்டர் + "||" + Collector who denounced the authorities for not adhering to the social gap in the functioning of agricultural machinery

வேளாண் எந்திரங்கள் வழங்கும் விழாவில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காததால் அதிகாரிகளை கண்டித்த கலெக்டர்