மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் பயங்கரம்: தண்டவாளத்தில் தூங்கியவர்கள் மீது சரக்கு ரெயில் ஏறியது - 16 தொழிலாளர்கள் உடல் சிதறி பலி + "||" + Terror in Maharashtra The freight train climbed over those who slept on the rails 16 workers killed

மராட்டியத்தில் பயங்கரம்: தண்டவாளத்தில் தூங்கியவர்கள் மீது சரக்கு ரெயில் ஏறியது - 16 தொழிலாளர்கள் உடல் சிதறி பலி