மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும் - மத்திய-மாநில அரசுகளுக்கு சித்தராமையா வேண்டுகோள் + "||" + Corona damage National disaster Must declare Siddaramaiah appeal to Central and State Governments

கொரோனா பாதிப்பை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும் - மத்திய-மாநில அரசுகளுக்கு சித்தராமையா வேண்டுகோள்