மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடும்போதுதமிழகத்தில், கொரோனா உயிர் இழப்பு மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது + "||" + Compared to other states In Tamil Nadu, the coronal loss of life is very low

