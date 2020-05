மாவட்ட செய்திகள்

காட்டுயானைகள் ஊருக்குள் நுழைவதை தடுக்க வனத்துறையினருடன் கைகோர்த்த இளைஞர்கள் - தீ மூட்டி காவல் காக்கின்றனர் + "||" + To prevent wildflowers from entering the town Young people join hands with the Forest Department

காட்டுயானைகள் ஊருக்குள் நுழைவதை தடுக்க வனத்துறையினருடன் கைகோர்த்த இளைஞர்கள் - தீ மூட்டி காவல் காக்கின்றனர்