மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை அருகே, ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை - சீரான குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை + "||" + Near Jolarpet, The siege of the public office of the local council - The demand for uniform drinking water

ஜோலார்பேட்டை அருகே, ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை - சீரான குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை