மாவட்ட செய்திகள்

காட்பாடியில் இருந்து 3-வது கட்டமாக சிறப்பு ரெயில் மூலம் 1,139 பேர் பாட்னா அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் + "||" + 1,139 people were dispatched to Patna by a special train from Katpadi

காட்பாடியில் இருந்து 3-வது கட்டமாக சிறப்பு ரெயில் மூலம் 1,139 பேர் பாட்னா அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்