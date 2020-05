மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட 65 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + At Kancheepuram Government Hospital 65 people affected by coronation Are receiving treatment Collector Information

