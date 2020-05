மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்த கல்வி ஆண்டு முதல் கர்நாடகத்தில் சமச்சீர் பாடத்திட்டம் அமல் - துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் தகவல் + "||" + From the next academic year In Karnataka Symmetric curriculum implementation Deputy First Minister Aswath Narayan Information

அடுத்த கல்வி ஆண்டு முதல் கர்நாடகத்தில் சமச்சீர் பாடத்திட்டம் அமல் - துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் தகவல்