மாவட்ட செய்திகள்

அணிவகுத்து வரும் வாகனங்கள்:12 மணி நேரத்தில் 100 பேர் குமரிக்கு வந்தனர்தனிமை முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் + "||" + Riding Vehicles: 100 people came to Kumari in 12 hours

அணிவகுத்து வரும் வாகனங்கள்:12 மணி நேரத்தில் 100 பேர் குமரிக்கு வந்தனர்தனிமை முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டனர்