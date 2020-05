மாவட்ட செய்திகள்

வட மாநிலங்களில் இருந்து சிறப்பு ரெயில் மூலம்தமிழகம், கேரளாவை சேர்ந்த 1,000 பேர் இன்று திருச்சி வருகை + "||" + By special train from the Northern States 1,000 people from Tamil Nadu and Kerala visit Trichy today

வட மாநிலங்களில் இருந்து சிறப்பு ரெயில் மூலம்தமிழகம், கேரளாவை சேர்ந்த 1,000 பேர் இன்று திருச்சி வருகை