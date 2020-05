மாவட்ட செய்திகள்

செம்பட்டி அருகே, வாலிபரை மதுபாட்டிலால் தாக்கியவர் கைது + "||" + Near Chempatti, If young matupattil The assailant was arrested

செம்பட்டி அருகே, வாலிபரை மதுபாட்டிலால் தாக்கியவர் கைது