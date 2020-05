மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 3 நாட்களாக புதிதாக கொரோனா பாதிப்பு இல்லை + "||" + In Thoothukudi district For 3 days No new Corona effect

