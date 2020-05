மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்டத்தில், கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் + "||" + In the Cuddalore district, the public must adopt a social gap to control the spread of corona

