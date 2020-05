மாவட்ட செய்திகள்

தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு தரமான உணவு வழங்க வேண்டும் கலெக்டர் அண்ணாதுரை உத்தரவு + "||" + The collector's mandate is to provide quality food to the isolated people

