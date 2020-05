மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஊரடங்கால் சிக்கி தவித்தவெளிமாநில தொழிலாளர்கள் 2,300 பேர் சொந்த ஊர் செல்ல விருப்பம் + "||" + Curfew in Tanjore district 2,300 out-of-state workers opt to go home

தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஊரடங்கால் சிக்கி தவித்தவெளிமாநில தொழிலாளர்கள் 2,300 பேர் சொந்த ஊர் செல்ல விருப்பம்