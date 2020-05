மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு படுத்தும்பாடு:சலூன் கடைகள் திறக்கப்படாததால் பரிதவிக்கும் ஆண்கள்அழகு நிலையம் செல்ல முடியாத கவலையில் பெண்கள் + "||" + Curfew Men who flock to the saloon shops unlocked

ஊரடங்கு படுத்தும்பாடு:சலூன் கடைகள் திறக்கப்படாததால் பரிதவிக்கும் ஆண்கள்அழகு நிலையம் செல்ல முடியாத கவலையில் பெண்கள்