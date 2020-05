மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா சிறப்பு பிரிவு அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு + "||" + Public protest against setting up of Corona Special Unit at Arani Government Hospital

ஆரணி அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா சிறப்பு பிரிவு அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு