மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் எதிரொலி: தமிழகத்தில் இருந்து கர்நாடக செல்லும் கார்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு + "||" + Corona virus threat echo: denial of permission for cars traveling from Tamil Nadu to Karnataka

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் எதிரொலி: தமிழகத்தில் இருந்து கர்நாடக செல்லும் கார்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு