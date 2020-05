மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கொரோனா பரவாமல் தடுக்க மாவட்ட எல்லைகளில் கண்காணிப்பு பணி தீவிரம் - மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல் + "||" + In Sivaganga district To prevent corona spread Surveillance work intensity at district boundaries

