மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் இருந்துஅரியலூர் வந்த 22 தொழிலாளர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + From the Maratham The 22 workers from Ariyalur were isolated

மராட்டியத்தில் இருந்துஅரியலூர் வந்த 22 தொழிலாளர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்