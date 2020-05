மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவுக்கு தேவேகவுடா கடிதம் + "||" + private school teachers To provide relief Should Deve Gowda's Letter to First Minister Yeddyurappa

தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவுக்கு தேவேகவுடா கடிதம்