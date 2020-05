மாவட்ட செய்திகள்

அறிகுறியே இல்லாமல் வந்ததால் பரபரப்பு:குமரியில் வக்கீல் உள்பட 3 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு 28 ஆக உயர்வு + "||" + Lack of symptom: Corona for three, including a lawyer in Kumari

அறிகுறியே இல்லாமல் வந்ததால் பரபரப்பு:குமரியில் வக்கீல் உள்பட 3 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு 28 ஆக உயர்வு