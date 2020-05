மாவட்ட செய்திகள்

அரசு அனுமதித்த கடைகள் திறப்பு: நகைக்கடைகளை அடைக்க கூறிய போலீசாருடன் வியாபாரிகள் வாக்குவாதம் - ஊட்டியில் பரபரப்பு + "||" + Opening of state sanctioned shops: The jeweler said Merchants argue with police

அரசு அனுமதித்த கடைகள் திறப்பு: நகைக்கடைகளை அடைக்க கூறிய போலீசாருடன் வியாபாரிகள் வாக்குவாதம் - ஊட்டியில் பரபரப்பு