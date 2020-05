மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு மத்தியில் பணிசெய்யும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு கறிவிருந்து பரிமாறிய பொதுமக்கள் + "||" + Working among the Corona For purity employees Public serving curry dinner

கொரோனாவுக்கு மத்தியில் பணிசெய்யும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு கறிவிருந்து பரிமாறிய பொதுமக்கள்