மாவட்ட செய்திகள்

சூளகிரியில், கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட 10 பேர் மருத்துவமனைக்கு செல்ல மறுப்பு + "||" + In Chulagiri, 10 people with coronavirus refuse to go to hospital

சூளகிரியில், கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட 10 பேர் மருத்துவமனைக்கு செல்ல மறுப்பு