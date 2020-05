மாவட்ட செய்திகள்

பண்ருட்டி அருகே தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு நிவாரண உதவி + "||" + Relief Assistance for families affected by fire near Panruti

பண்ருட்டி அருகே தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு நிவாரண உதவி