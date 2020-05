மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து வந்தவர்களை திரும்ப அனுப்பக்கோரி சாலை மறியலுக்கு முயன்ற கிராம மக்கள் - கோத்தகிரி அருகே பரபரப்பு + "||" + People from Chennai The villagers who tried to get back - Parasitic near Kotagiri

சென்னையில் இருந்து வந்தவர்களை திரும்ப அனுப்பக்கோரி சாலை மறியலுக்கு முயன்ற கிராம மக்கள் - கோத்தகிரி அருகே பரபரப்பு