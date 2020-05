மாவட்ட செய்திகள்

வீடு வீடாக சென்று பொதுமக்களிடம் கொரோனா விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய பாத்திர வியாபாரி + "||" + Corona is the go-to merchant who went house to house and educated the public

வீடு வீடாக சென்று பொதுமக்களிடம் கொரோனா விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய பாத்திர வியாபாரி