மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை குடிநீர் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு: காட்டூர்-தட்டமஞ்சி ஏரிகளை இணைத்து 6-வதாக புதிய நீர்த்தேக்கம் + "||" + Permanent solution to the drinking water problem in Chennai Connecting the Kadur-Tattamangi lakes 6-new fresh water reservoir

சென்னை குடிநீர் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு: காட்டூர்-தட்டமஞ்சி ஏரிகளை இணைத்து 6-வதாக புதிய நீர்த்தேக்கம்