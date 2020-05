மாவட்ட செய்திகள்

வெளி மாநிலம், வெளி மாவட்டங்களில் இருந்துகுமரி திரும்பிய 1,800 பேரின் வீடுகளில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் பணி தீவிரம் + "||" + Sticker sticky intensity in the homes of 1,800 people returning to Kumari

வெளி மாநிலம், வெளி மாவட்டங்களில் இருந்துகுமரி திரும்பிய 1,800 பேரின் வீடுகளில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் பணி தீவிரம்