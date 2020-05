மாவட்ட செய்திகள்

சிகிச்சையில் இருந்த பெண்ணும் குணமானார்: கொரோனா தொற்று இல்லாத மாவட்டமானது கோவை - ஆரஞ்சில் இருந்து பச்சை மண்டலமாகிறது + "||" + The woman who was in treatment was also healed: Coimbatore is a non-coronal district

சிகிச்சையில் இருந்த பெண்ணும் குணமானார்: கொரோனா தொற்று இல்லாத மாவட்டமானது கோவை - ஆரஞ்சில் இருந்து பச்சை மண்டலமாகிறது