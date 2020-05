மாவட்ட செய்திகள்

விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பில் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் + "||" + Protective equipment for purity workers on behalf of Vijay People's Movement

விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பில் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்