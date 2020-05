மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம் அருகே கொரோனா ஊரடங்கை பயன்படுத்தி மணல் திருடியவர் துப்பாக்கியுடன் கைது - தப்பிய 2 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Ramanathapuram Using the corona curfew Sand stealer arrested with a gun - 2 people who survived

ராமநாதபுரம் அருகே கொரோனா ஊரடங்கை பயன்படுத்தி மணல் திருடியவர் துப்பாக்கியுடன் கைது - தப்பிய 2 பேருக்கு வலைவீச்சு