மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியம், குஜராத் மாநிலங்களில்ஊரடங்கால் சிக்கி தவித்த 9 பேர் திருச்சி வந்தனர்மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தி தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + In the states of Maratham and Gujarat Nine people who were stranded on curfew came to Trichy

