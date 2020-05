மாவட்ட செய்திகள்

குன்னத்தில்லாரி மோதி 10-ம் வகுப்பு மாணவன் சாவுபொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + In kunnam 10th grader dies after collision with truck

குன்னத்தில்லாரி மோதி 10-ம் வகுப்பு மாணவன் சாவுபொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு