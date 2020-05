மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பு: மருத்துவ பரிசோதனையை பரவலாக்கி முடிவுகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் - மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு கோரிக்கை + "||" + Coronavirus Increase: Decentralized clinical trials The results should be accelerated - Request for District Administration

கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பு: மருத்துவ பரிசோதனையை பரவலாக்கி முடிவுகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் - மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு கோரிக்கை