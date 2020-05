மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.16.84 லட்சத்தில் வேளாண் எந்திரங்கள் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ வழங்கினார் + "||" + Farmers in Kovilpatti Agricultural Machinery at Rs.16.84 Lakhs Presented by Minister Kadambur Raju

கோவில்பட்டியில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.16.84 லட்சத்தில் வேளாண் எந்திரங்கள் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ வழங்கினார்