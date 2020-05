மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டையில் கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்து சிதறியதில் வீடுகள் எரிந்து நாசம்; 2 பேர் படுகாயம் + "||" + In uttukkottai Explosion of the chassis cylinder Houses burned Spoiling 2 people injured

