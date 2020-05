மாவட்ட செய்திகள்

“கொரோனாவை தடுக்க அனைவரும் முக கவசம் அணிவது கட்டாயம்” - டாக்டர் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் அறிவுரை + "||" + To prevent corona Everyone is required to wear a face shield Advice by Dr. J. Radhakrishnan

