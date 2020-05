மாவட்ட செய்திகள்

ஏ.டி.எம்.மில் பணம் எடுத்து கொடுப்பதுபோல் நடித்து முதியவர்களை குறி வைத்து மோசடி செய்தவர் கைது + "||" + Pretending to be giving money at an ATM Targeting the Elderly Fraudster arrested

