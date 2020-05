மாவட்ட செய்திகள்

வடமாநில தொழிலாளர்கள் நடந்தே ஊருக்கு செல்ல முயற்சி போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் + "||" + The police stopped the northern state workers trying to walk

வடமாநில தொழிலாளர்கள் நடந்தே ஊருக்கு செல்ல முயற்சி போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர்