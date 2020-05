மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் மருத்துவமனையை திறந்து பாதுகாப்புடன் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் - டாக்டர்களுக்கு கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + Open hospital in Thirupattur district to provide safe treatment - Collector's request to doctors

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் மருத்துவமனையை திறந்து பாதுகாப்புடன் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் - டாக்டர்களுக்கு கலெக்டர் வேண்டுகோள்