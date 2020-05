மாவட்ட செய்திகள்

கேரளாவில் இருந்து மைசூருக்கு அனுமதியின்றி லாரியில் செல்ல முயன்ற 72 தொழிலாளர்கள் கூடலூரில் பிடிபட்டனர் + "||" + Without permission from Kerala to Mysore Trying to get in the truck 72 workers were caught in gudalore

கேரளாவில் இருந்து மைசூருக்கு அனுமதியின்றி லாரியில் செல்ல முயன்ற 72 தொழிலாளர்கள் கூடலூரில் பிடிபட்டனர்