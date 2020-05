மாவட்ட செய்திகள்

குமரியைச் சேர்ந்த கொத்தனார் கொரோனாவுக்கு பலி + "||" + Of Kumari The bricklayer was killed in Corona

